Стало известно, кто сыграет в «волшебном матче» Дацюка в Екатеринбурге

Стало известно, какие еще хоккеисты выйдут на лед в рамках благотворительного матча The Magic Game, который состоится 30 августа по инициативе Павла Дацюка. Помимо ранее названных легенд отечественного спорта Вячеслава Фетисова, Ильи Ковальчука, Кирилла Капризова, Сергея Федорова и Валерия Каменского участие подтвердили действующие игроки «Автомобилиста».

В частности, на лед выйдут Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. «Классно, что в нашем городе соберутся звезды с мировыми именами, мы покажем отличную игру. Уверен, все зрители получат большое удовольствие от грядущего матча. Ждем всех на трибунах», – сказал Трямкин. Напомним, билеты на матч начнут продавать во второй половине августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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