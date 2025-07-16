Центр Екатеринбурга перекроют на День строителя

В Екатеринбурге во время подготовки и празднования Дня строителя перекроют несколько центральных улиц для автомобилистов, велосипедистов и самокатчиков.

Так, с 23:00 8 августа до 04:00 10 августа закроют движение по проспекту Ленина (от ул. 8 Марта до Пушкина), а с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа будет перекрыта улица Горького (от Пушкина до дома № 27 по Горького). В эти дни парковка на участках тоже будет запрещена.

Кроме того, с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа ограничат проезд и по улице Воеводина (от Малышева до дома № 4 по Воеводина). В мэрии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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