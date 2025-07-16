Вынесен приговор отцу-педофилу и матери-пособнице

В Свердловской области суд вынес приговор 34-летнему жителю Богдановича, которого признали виновным в сексуальном насилии над собственными дочерьми. Жертвами стали три девочки при попустительстве их матери, которая знала обо всем, но покрывала мужа.

Насилие длилось почти 10 лет. Сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет. В семье были и другие дети – еще пятеро младших ребят. Также несколько лет назад во время пожара у супружеской пары, которую сегодня судили, погибли четверо мальчиков. Им было от 6 месяцев до 6 лет. Сегодня суд признал виновным отца в сексуальном насилии над детьми, не достигшими 14 лет. Его приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, матери дали 6 лет колонии общего режима.

Жуткая история вскрылась, когда одна из девочек рассказала все своим друзьям после переезда в другой город.

Екатеринбург, Елена Сычева

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