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Среда, 16 июля 2025, 13:52 мск

Новости Екатеринбург

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Полиция пришла в мигрантские хостелы

В Екатеринбурге полиция совместно с пожарными, прокурорами и общественниками провела рейд «Нелегальный мигрант», посетив хостелы.

Так, в двух из них, на улице Чкалова и на улице Очеретина, силовики проверили 50 иностранцев – шестеро оказались нелегалами. «На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе городской полиции. Там уточнили, что продолжат рейды по выявлению нелегалов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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