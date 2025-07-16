На Урал вернется летнее тепло. Однако перед этим жителей региона ждут несколько дней прохлады и дождей. В четверг и пятницу пройдут небольшие осадки, днем будет около +21 градуса.

К выходным выглянет солнце, но будет нежарко – около +20 градусов днем. Только в воскресенье воздух прогреется до +24 градусов, а с началом следующей рабочей недели возможна жара – в понедельник и вторник синоптики Гидрометцентра обещают до +26…+27 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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