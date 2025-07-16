Поедут ли уральцы в Геленджик – мнение эксперта

С 18 июля в аэропорт Геленджика можно будет добраться прямым рейсом из Москвы. Несмотря на отсутствие прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик и волну позитивных отзывов об этом курорте, Михаил Мальцев считает маловероятным, что уральцы массово поедут туда через Москву. «Я не считаю, что в Геленджик будут добираться через Москву, это экономически не целесообразно – время и стоимость перелета или переезда до Москвы сведет всю экономию на нет», – заявил Мальцев. Вместо этого эксперт надеется на скорое открытие прямого авиасообщения из столицы Урала.

«Мы, во-первых, ожидаем прямое авиасообщение из Екатеринбурга», – подчеркнул он. Кроме того, Мальцев напомнил о других вариантах: «Помимо прочего, конечно, в Геленджик можно добраться и железнодорожным, и автотранспортным, личным автомобилем и т.д.». Он уверен, что вопрос открытия прямого авиасообщения из Екатеринбурга в Геленджик – дело ближайшего времени. По словам Мальцева, Геленджик может стать хорошей альтернативой Анапе для семейного отдыха с детьми, ожидая до конца лета около миллиона туристов со всей страны.

Правда, выбирая Геленджик в качестве места для отдыха, уральцам стоит помнить – это город-бухта со стоячим морем, минимальным количеством развлечений, достопримечательностей, спорным «кубанским сервисом» и очень высокими ценами.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube