На Царском крестном ходе ждут 50 тысяч человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге начнется Царский крестный ход – от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Он стартует после молебна, который начнется в 23:30 у места, где была расстреляла семья последнего императора России Николая Романова.

Крестоходцам – ожидается, что их будет около 50 тысяч человек – предстоит пройти порядка 21 км пешком. Дороги для этого будут поэтапно перекрывать. В финальной точке маршрута пройдет молебен, после чего паломников накормят на полевой кухне. Вернуться в город они смогут на автобусах, которые будут курсировать до Шувакиша.

Екатеринбург, Елена Сычева

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