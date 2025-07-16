Можно ли заразиться ВИЧ от донора? Минздрав и врачи дают ответ

Заразиться ВИЧ через переливание донорской крови нельзя благодаря строгой системе обследования доноров. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области, приводя комментарий специалиста. По словам Анны Мельник, врача-трансфузиолога Областной детской клинической больницы, безопасность донора обеспечивают трансфузиологи. Они осматривают и обследуют донора перед сдачей крови. Проверяют уровень гемоглобина, а при сдаче тромбоцитов проводят общий анализ крови с определением уровня эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Доноры также проверяются на все инфекции: ВИЧ, гепатит, сифилис.

Анна Мельник отмечает, что доноры больше других знают о своем здоровье: «Донор – это самый обследованный человек, он знает свой ВИЧ-статус, знает свой гемоглобин, он ведет здоровый образ жизни, выбирает правильное питание и все о себе знает. Быть настолько обследованным – мне кажется, редко кто может похвастаться этим».

Почетный донор Эдуард Муллагалеев рассказал «Новому Дню» о своем пути: «Просто на работе сдавал кровь вместе с другими, за отгулы. А потом уже вышло, что стал донором и продолжил сдавать на постоянной основе. Это хоть и маленький вклад в пользу человечества, но я чувствую, что кому-то помогаю».

Напомним, что стать донором может здоровый человек, прошедший обязательное медицинское обследование перед каждой сдачей крови. «После донации кровь разделяется на компоненты: эритроциты в течение 42 дней передаются в лечебное учреждение, а плазму закладывают на 4 месяца на хранение (карантинизацию) при температуре -25 С с запретом ее использования на протяжении 4 месяцев до повторного обследования крови донора на отсутствие инфекций. Если по истечении этого срока донор пришел снова, и в его крови не выявлены инфекции, то первая порция его замороженной плазмы отправляется в лечебные учреждения для переливания больным, а свежая закладывается на карантин. Карантинизация позволяет избежать переливания компонентов крови от человека, который уже может быть инфицирован, но сам пока не знает об этом, а лабораторные исследования еще не показывают наличие в его организме опасных возбудителей болезней. Этот период называется «серонегативное окно», после которого инфекции начинают проявляться в анализах крови», – ранее сообщали «Новому Дню» в пресс-службе областной станции переливания крови.

Екатеринбург, Светлана Хафизова

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