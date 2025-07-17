«Угрожали провокациями и терактами», – митрополит рассказал, как неизвестные запугивали священников

В Екатеринбурге сегодня прошёл один из самых масштабных крестных ходов, посвященный памяти царской семьи. Традиционно он собирает несколько десятков тысяч паломников. По окончании крестного хода митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что священнослужители из Храма-на-Крови до начала мероприятий получали угрозы.

«Сотрудникам Храма-на-Крови и другим людям стали приходить сообщения, угрозы о том, что будут провокации, о том, что будут какие-то террористические акты по ходу движения крестного хода. Я посоветовался со службами, которые обеспечивают безопасность, что сделают, кто фейки распускает? Конечно, я волновался и молился Богу, чтобы это было фейком, чтобы никто не пострадал и не был в этот день расстроен. И, слава Богу, все прошло хорошо», – рассказал он.

Напомним, по предварительным оценкам, в крестном в ходе приняли участие порядка 50 тысяч человек. После богослужения у Храма-на-Крови они прошли маршрут в 21 км до Ганиной Ямы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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