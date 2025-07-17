Приставы забрали 8-месячного ребенка из антисанитарных условий

Судебные приставы Екатеринбурга спасли восьмимесячного ребенка из антисанитарных условий и передали под опеку государства.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 20-летняя екатеринбурженка лишена родительских прав в отношении троих детей. Двое старших жили в доме ребенка, потом их забрала бабушка. В отношении третьего ребенка должница также лишена родительских прав: молодая женщина ведет асоциальный образ жизни, не может и не хочет обеспечить надлежащие условия содержания восьмимесячного малыша.

Судебные приставы выехали по адресу женщины и передали ребенка органам опеки. Матери объяснили, что она может восстановиться в родительских правах, но для этого ей нужно поменять свой образ жизни, бросить вредные привычки, устроиться на работу, чтобы была возможность содержать детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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