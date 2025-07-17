Проезд по новому участку М-12 сразу сделали платным

Проезд по новому участку трассы М-12 «Восток» от Ачита до Дюртюлей сразу сделали платным, вопреки традиции и более ранним сообщениям о том, что первое время по дороге можно будет проехать, не тратя дополнительные деньги. Для легковых автомобилей это порядка 1300 рублей за весь новый отрезок.

Особенность участка в том, что на нем нет рамок для оплаты – внести деньги можно на сайте госкомпании «Автодор» или в приложении.

Напомним, трассу открыли вчера поздно вечером. По предварительным оценкам, время в пути от Казани до Екатеринбурга за счет этого сократилось с 14 до 7 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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