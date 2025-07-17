В уральских хозяйствах снизилось поголовье коров, коз и свиней

За последний год в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области снизилось поголовье практически всех видов скота. При этом выросло производство мяса.

Как сообщает Свердловскстат, в конце июня 2025 года в уральских хозяйствах содержалось 258,9 тысячи голов КРС, в том числе 115,4 тысячи коров, 378,5 тысячи свиней, 60,3 тысячи овец и коз, 12,9 млн домашних птиц. Это меньше, чем год назад – на 2,6%, 1,9%, 3,5% и 1% соответственно.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за год увеличилось на 4,8%, молока – на 0,2% и составило 123,5 тысячи тонн и 440,6 тысячи тонн. Производство куриных яиц снизилось на 0,5% – с 812,1 млн штук до 808,3 млн штук.

Основное производство мяса, молока и яиц было сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. На долю хозяйств населения приходится 11,1% производства молока, 6,4% – мяса, 1,9% – яиц. Доля фермерских хозяйств в общем производстве молока – 7,4%, мяса – 0,8%, яиц – 0,2%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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