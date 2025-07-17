В будущем дорога до Полевского будет четырехполосной

Дорогу до Полевского в будущем сделают четырехполосной. Об этом сообщил на пресс-конференции врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Правда, конкретики по срокам пока нет.

«В планах... расширение до 4 полос всей дороги до Полевского. Пока у Минтранса и Управления Авторода я не видел, мы живем в бюджете, который был утвержден ранее. Надо сначала закончить большую работу, связанную с ЕКАД. Потом двигаться по другим направлениям», – пояснил Паслер.

Напомним, что жители Полевского в значительной степени заняты на работе в Екатеринбурге, поэтому утренний и вечерний трафик на направлении год от года становится все больше. Летом к нему плюсуется еще трафик дачный, в результате чего двухполосная дорога в Полевской встает в пробки, в частности, они регулярно возникают в районе Горного Щита. Таким образом, загрузка направления уже не соответствует емкости дороги.

Екатеринбург, Елена Васильева

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