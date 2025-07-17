Креатив против классики. На Урале показали ювелирку от локальных брендов (ФОТО)

В Екатеринбурге собрали представителей 18 местных ювелирных брендов на форум «Тонкие грани». Одним из центральных его событий стала выставка-ярмарка, которая прошла в «Домне». В экспозиции – не только классика с ценами за изделие до 15 млн рублей, но и аксессуары концептуальных, но пока не очень раскрученных брендов. Выставку осмотрели журналисты и чиновники.

«Наши бренды выделяются на общероссийском уровне, ювелирное и камнерезное дело всегда было сильной компетенцией региона. У изделий свердловских ювелиров большой экспортный потенциал, это показал и недавний «Иннопром», где было заключено несколько контрактов с Саудовской Аравией», – отметил замгубернатора Свердловской области – глава мининвеста региона Дмитрий Ионин.

В экспозиции приняли участие Chamovskih, Saura, Ринго, Maklaud, Moiseikin, «Город Е», Natasha Libelle, Moonswoon, «Коллекция АРТ», My future jewelry, Yanina V, Yocreators, Цazki, «Вогул», Moments of beads, Votangi, Shiza style и «Тагилит». Помимо выставки, на которой были представлены ювелирные изделия, в рамках форума проходит и деловая программа, включая дискуссии, лекции, торгово-закупочную сессию и туры на производство локальных ювелирных производителей.

«Сессия с байерами – представителями 18 российских и зарубежных торговых площадок, в том числе крупных сетей и премиальных мультибрендовых салонов, имеет большое значение. В сотрудничестве со свердловскими ювелирами заинтересованы закупщики из многих российских городов, а также байеры, работающие с торговыми пространствами Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и Монголии. И это про масштаб события. Уверен, что результатом будут новые контракты», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, организаторами «Тонких граней» выступили правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Событие проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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