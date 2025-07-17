Паслер намекнул, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка метро

Врио губернатора Денис Паслер не сомневается, что со временем вторая ветка метро появится. Вопрос лишь в том, когда удастся заручиться финансовой поддержкой федерального центра. Об этом Паслер заявил на пресс-конференции в ходе «Уральского медиафорума».

«Тема непростая не потому, что мы ее не можем технически решить, у региона достаточно потенциала, чтобы построить метро. Это все будет найдено, мобилизовано. В этой части я не сомневаюсь. Но с ресурсами всегда непросто. Этим вопросом, конечно, надо заниматься. Это нам надо решать вместе с федеральным центром, потому что это дорого. Но вариантов нет – будем заниматься. Думаю, со временем поддержка федеральная будет. Сегодня есть главная задача, над решением которой работает страна, решим ее – будет и решение крупных инфраструктуры проектов», – обещал Денис Паслер.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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