Паслер объяснил, почему региональная авиация «не взлетит»

Малая региональная авиация пока не может конкурировать с другими видами транспорта – ни по цене, ни по безопасности. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, отвечая на вопрос о возрождении полетов между городами Свердловской области на Ан-2, как в советское время.

«Мы еще в мою бытность в правительстве региона смотрели, например, маршруты на Серов, Краснотурьинск, но и тогда получалось дороговато, людям по цене получалось неподъемно. Туда поехали сейчас электрички. Чтобы полететь, надо, чтобы это было безопаснее и дешевле. Так ли это сегодня в части авиации? Не уверен. На Ан-2 сейчас никто и не полетит. Это деревянные лавки. Житель у нас ушел далеко с тех времен, когда выпускали Ан-2, с точки зрения комфорта. Большинство людей своих детей в Ан-2 не потащит», – сказал Паслер.

По его словам, также нужно учитывать, что в регионах России периодически объявляют ракетную и беспилотную опасность, поэтому малая авиация с этой точки зрения проигрывает наземным видам. «Правильно будет возвращаться к вопросу, когда тема безопасности и конкурентности по цене для потребителя будет решена», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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