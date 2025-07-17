В Екатеринбурге снесут незаконную шиномонтажку

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сносе незаконной постройки на улице Маневровой, 1.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по адресу работает шиномонтажный сервис. Сооружение возведено без разрешения городских властей и не зарегистрировано должным образом.

Владелец обязан снести строение до 31 октября. Иначе город сделает это своими силами и обратится в суд за возмещением затрат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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