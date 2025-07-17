Царским крестным ходом прошли 40 тысяч человек (ФОТО)

Более 40 тысяч человек приняли участие в литургии у Храма-на-Крови, а затем прошли крестным ходом до Монастыря во имя царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за четыре часа преодолели расстояние в 21 км.

«Если бы не было тогда этой трагедии, этого убийства, то не было бы, я полагаю, Второй мировой войны и нынешних нападок на нашу страну. Были удары один за одним, чтобы завести нашу страну в непростую ситуацию. Знаете, я сейчас скажу простую мысль, что государь был не только царем, он был еще и образцом гражданина своего земного Отечества. Но он очень искал отечества небесного, он не боялся этого. Это очень важный сигнал и посыл. Не все наши интересы сосредоточены здесь. Надо помнить о том, что нас ждет в будущем», – сказал Владыка Евгений.

Царские дни по традиции проходят при поддержке Фонда святой Екатерины, который помогает в организации празднования и поддержки крестоходцев водой, питанием, транспортом. В этом году от Храма-на-Крови вышли и дошли до монастыря с молитвой 40 000 человек. «То, что совершалась служба на обустроенной сцене. То, что был хороший звук, то, что было изображение, то, что люди, кто там находился, и перекусили, и пили чай. Вот это все, казалось бы, малые, невидимые дела, но это все дела, связанные с Фондом, который старается подарить нашим горожанам и гостям праздник – и сегодня это получилось», – сказал митрополит Евгений.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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