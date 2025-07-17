Паслер обсудил с журналистами уборку Екатеринбурга

Денис Паслер заметил некоторые изменения в качестве уборки Екатеринбурга после увольнения профильного вице-мэра Алексея Бубнова, однако заявил, что чудес не бывает, и администрации есть над чем работать. Прежде, чем высказать собственное мнение, Денис Паслер поинтересовался мнением двух журналистов – из Екатеринбурга и Москвы. Их точки зрения не совпали. «На фронте без перемен, честно говоря», – заявил екатеринбуржец. «Город чистый. У вас тут все очень даже», – отметила гостья из столицы.

«Хочу сказать, что какие-то вещи поменялись безусловно. Но мы ж с вами разумные люди, и что что-то поменяется кардинально…. Тут чудес не бывает, – заявил врио губернатора. – Для этого всего должны произойти изменения в головах. Администрация должна начать видеть то, что видите вы. Пытливо и предвзято пытаться найти проблемы и моменты, которые выглядят нехорошо. Это вопрос взгляда чиновников на то, что их окружает. Второе – даже если мы это видим, мы ж не будем это убирать лопатами, должна появиться техника, город-то немаленький. Мы не можем вывести сотни тысяч людей на уборку. Это вопрос подготовки техники и технической базы. Третье – укомплектованность специалистами. Люди поменялись. Я со своей стороны езжу, смотрю, делаю это не специально, но глаз цепляется. И я могу остановиться, сфотографировать и главе города отправить с вопросом: «А это что?». Администрация будет перестраиваться. Это задача не для одного города, для всех».

Напомним, в апреле мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ликвидировал в городской администрации должность заместителя главы, ответственного уборку и благоустройство, которую занимал Алексей Бубнов. «Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города. Врио губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер также указал на недостатки при уборке города», – сообщил тогда Орлов. Однако быстрых улучшений не последовало. Так, 23 мая Орлов опять отчитал руководителей районов за плохое качество уборки города, заявив, что работа «никуда не годится».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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