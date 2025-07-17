Екатеринбурженку будут судить за организацию заказного убийства бывшего мужа

Жительница Екатеринбурга 1982 года рождения предстанет перед судом по обвинению в организации заказного убийства своего бывшего мужа, – сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, конфликт возник из-за встреч с общим ребенком. В апреле 2025 года женщина предложила знакомому не менее 277 тысяч рублей за совершение преступления. Обвиняемая передала наемнику через мессенджер подробную информацию о бывшем муже и несколькими переводами отправила ему деньги. Однако нанятый мужчина добровольно отказался от убийства и предупредил потенциальную жертву.

Женщина частично признала вину, но отрицает роль организатора. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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