Площадь пострадавших от природных пожаров лесов за два года сократилась в 65 раз

В 2025 году в Уральском федеральном округе в десятки раз сократилась площадь лесов, пострадавших от природных пожаров.

Как рассказал на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, в жарком 2023 году с начала пожароопасного периода до 17 июля огонь прошел 455 тысяч га, в этом году – 7000 га, или в 65 раз меньше. Количество самих пожаров сократилось с 2500 до 353. «Прошлый год был наименее горимый за последние 15 лет, а в этом году статистика еще в полтора раза ниже», – отметил Сандаков.

Чиновник добавил, что в этом году существенно сократилось число пожаров, в которых виноваты люди. Гораздо чаще они возникают из-за гроз. Чаще всего это случается в северных регионах – ХМАО и ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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