76-летняя екатеринбурженка поставила рекорд по пауэрлифтингу

Жительница Екатеринбурга Надежда Ткачук поставила рекорд России по пауэрлифтингу. Ей – 76 лет, но она не прекращает занятий спортом. На всемирном кубке «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в возрастной категории «Ветераны» (75-79 лет) Надежда заняла первое место в дисциплине «Становая тяга без экипировки» с результатом 90 кг, который также стал российским рекордом.

Интересно, что в спорт Надежда пришла, когда вышла на пенсию – чтобы избавиться от болей в спине и от лишнего веса. Она тренируется в Академии единоборств РМК. В ее активе не только мировые рекорды и золото российских первенств, но и победы в мировых чемпионатах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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