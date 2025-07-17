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Четверг, 17 июля 2025, 14:08 мск

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На Химмаше незаметно для жителей проверили трубы благодаря мобильной установке (ФОТО)

Сегодня на Химмаше энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании провели гидравлические испытания тепловых сетей с помощью мобильной установки. Она позволяет быстро находить слабые места трубопроводов и устранять их, а также проводить опрессовки без отключения горячей воды. С помощью нее специалисты на безопасном расстоянии управляют подъемом давления и насосом.

«Преимущество проведения гидравлических испытаний данной установки, прежде всего, заключается в том, что мы бесперебойно подаем услугу горячего водоснабжения потребителям. То есть, проще говоря: одну трубу испытываем, а по другой продолжается подача горячей воды», – отмечает старший мастер районных тепловых сетей №7 ЕТК Александр Срибнак.
Специальные гидромашины для диагностики трубопроводов изготовлены по индивидуальному заказу. Машина представляет собой двигатель, насос и компьютер. По словам Срибнака, на испытание одной зоны обычно выделяют 2-3 дня, но если повреждений не найдено, энергетики справляются за 3-4 часа.

Сегодня специалисты диагностировали участок от двух теплопунктов на Профсоюзной,12 и Исетской, 10, где находятся 121 многоквартирный дом и два детских сада. «Общая протяженность диагностируемых труб составляет 2930 метров, при этом обследуются как квартальные сети, так и основная центральная магистраль, проходящая по улицам Исетская, Профсоюзная, Орденоносцев и выходящая на Караванную до конечного потребителя. Рабочее давление у теплопункта – 7,5 атмосфер, а испытательное – 11,6 атмосфер», – рассказал мастер участка по обслуживанию магистральных тепловых сетей РТС 7 ЕТК Николай Рефат.

Вся информация о состоянии сетей в режиме реального времени передается на пульт насосной станции и через систему SCADA на центральный щит ЕТК. На экранах отображается текущее давление, график его изменения, сколько времени держится нужное давление и был ли прорыв. В случае повреждения трубопровода бригада выезжает на место и оперативно перекрывает его.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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