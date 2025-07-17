Таможенники Кольцово нашли у пассажира 65 разных ботинок

В Кольцово таможенники остановили китайца, который привез с собой 65 ботинок различных материалов, оттенков и размеров, 59 их них на правую ногу и 6 – на левую. Обувь он не задекларировал, при этом заявил, что багаж везет другу, а какому и для чего – сам не знает. Теперь по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости обуви.



«Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного, семейного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет за собой административную ответственность», – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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