В Верхней Пышме открыли стелу в честь 170-летия города

В Верхней Пышме в честь 170-летнего юбилея города и в рамках празднования Дня металлурга открыли стелу.

Скульптурная композиция высотой в 14 метров представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из двух опор, разворачивающихся к низу. Кольцо барельефа выполнено из специального сплава, подиум – из полированного гранита. В каменном основании монумента, символизирующем руду, лежит модель атома меди с 29 электронами на орбиталях. Из руды выплавляется металл, который из ковша в навершии стелы «льется» вниз, образуя аллегорическое медное кольцо истории Верхней Пышмы. В вертикальной части стелы вмонтированы синие фонари подсветки, олицетворяющие кристаллы медного купороса.

В центре барельефа – герб Верхней Пышмы. Слева и справа от него даты – 1854 и 2024, символизирующие 170-летие города. На барельефе представлены основные этапы истории города – вывоз руды на лошадях, деревянные копры старых шахт, здания основных цехов градообразующего предприятия, дворец культуры, храм Успения, музей, театр, трамвай, многоэтажная застройка.

«Прошедший 2024 год стал значимым для нас: мы отметили 170-летие города, 90-летие градообразующего предприятия. Установленная стела является символом единства, олицетворяя совместные усилия для достижения поставленных целей, а также содействия развитию и процветанию нашего городского округа. Выражаю искреннюю благодарность металлургам за активное участие в жизни Верхней Пышмы и значительный вклад в реализацию различных проектов», – отметил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

«Основанный 170 лет назад поселок Медный рудник прошел славный путь до города Верхняя Пышма – от первой палатки старателя до статуса Медной столицы Урала, сердцем которой было и остается металлургическое производство. Такую идею мы постарались воплотить в памятной стеле, – рассказал один из авторов проекта член Союза архитекторов России доцент УралГАХА Владимир Громада. – Каждый найдет в барельефе что-то свое, разгадает в нем свою загадку. Я благодарен администрации Верхней Пышмы, строителям и металлургам за возможность увидеть, как воплощается в металле и граните авторский замысел».

В дальнейшем прилегающая к стеле территория будет благоустроена, оборудованы места отдыха, установлены дополнительные элементы освещения.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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