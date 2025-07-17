Врачи спасли 19-летнего парня от ампутации ноги

Врачи Городской клинической больницы № 40 спасли ногу 19-летнему парню, которому грозила ампутация. Все произошло после неудачного прыжка через ступеньки: у молодого человека лопнула подколенная артерия, и правая нога полностью осталась без кровотока.

«По статистике, подобные травмы получают в 85% случаев люди моложе 40 лет, а их магистральные сосуды ещё не могут замещаться сосудами-дублёрами при внезапных острых повреждениях. Поэтому травма подколенной артерии сопряжена с высоким риском ампутации: из 100 таких пациентов 70 человек могут потерять конечность», – пояснил сосудистый хирург ГКБ №40 Вячеслав Бочегов.

За два часа врачи провели парню две сложнейшие операции: с помощью его же сосуда они сшили разорванную артерию и спасли пациента от компартмент-синдрома – осложнения, когда нарушается кровоток, и ткани могут погибнуть.

«Если сразу, в рамках одной операции, не выполнить фасциотомию (разрез плотной соединительной ткани в области голени), то, несмотря на восстановленный кровоток, ткани погибнут. В этом сложность лечения таких пациентов», – отметила заведующая отделением сосудистой хирургии ГКБ №40 Алла Лещинская.

После операции молодого человека еще три недели лечили в реанимации и стационаре. Из-за омертвения тканей на голени и стопе печень и почки не справлялись с очисткой от токсинов – врачи всерьёз рассматривали ампутацию как единственный выход. Но все же сосудистым хирургам ногу удалось сохранить. Теперь парню предстоит долгий путь восстановления и постоянное наблюдение у врачей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube