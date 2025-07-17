Нетрезвая автоледи попала в ДТП, объезжая кошку. Пострадал ребенок (ФОТО)

Семилетний ребенок пострадал в ДТП сегодня в 4-00 в селе Обуховское Камышловского района.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 30-летняя женщина за рулем «Форда» не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. Ребенок, которого она перевозила без детского кресла на заднем пассажирском сидении, был доставлен в больницу Камышлова с различными травмами.

У женщины имелись признаки опьянения, по результатам освидетельствования обнаружено 576 мг/л в выдыхаемом воздухе. Она пояснила, что увидела на дороге кошку и попыталась ее объехать, резко вывернув руль.

В отношении женщины составлены материалы по ч. 1 ст. 12. 8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за перевозку несовершеннолетнего пассажира в возрасте 6 лет на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, по ст.12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности, по ст. 12.5 за использование пленки на передних боковых стеклах, по ч.3.1 ст.12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса.

Обуховское, Елена Владимирова

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