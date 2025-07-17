О дорогах, инвестпроектах и поддержке семей: Паслер вызвал уральские СМИ на диалог

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился с 300 представителями уральских СМИ и ответил на их многочисленные вопросы о крупных инфраструктурных проектах, инвестициях, а также о развитии социальной сферы в регионе.

Так, Денис Паслер сообщил журналистам, что в этом году была существенно увеличена сумма на финансирование работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Такая необходимость назрела давно, тем более, что накануне было запущено движение по скоростному участку М-12 «Восток», что приведет к увеличению транспортного потока.

«В бюджете, который принимали в ноябре-декабре 2024 года, было заложено порядка 600,5 миллиона рублей, мы эту сумму увеличили до примерно 2,7 миллиарда рублей с переходящим объемом работ на 2025-2026 годы. <...> Около трёх километров сегодня в работе, объект реализуется исключительно за счет областных ресурсов. Мы понимаем, что это важно, что нам это очень нужно. Вчера, в том числе после правительства, обсуждали возможные изменения на 2026 год, перераспределение ресурсов для того, чтобы более быстрыми темпами реализовывать этот проект», – сказал Денис Паслер.

Отдельно врио губернатора остановился на развитии общественного транспорта в Екатеринбурге. Он анонсировал 100-процентное обновление троллейбусного парка Екатеринбурга в 2026 году, с учетом закупленных ранее машин, а также рассказал о перспективах появления в городе второго производителя трамваев на базе завода «Химмаш», что открывает перспективы по обновлению трамвайного парка.

Еще одним эпохальным событием для Свердловской области Денис Паслер назвал предстоящий запуск энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС.

«Это эпохальное событие, потому что будет строиться третий энергоблок на быстрых нейтронах. Их сегодня в мире два. И все два – в Свердловской области. <…> Что это нам даст? Это экономика, это безопасность, это стабильность поставок электроэнергии на территории региона, а значит развитие новых проектов и поддержание работы всех городов и предприятий, которые сегодня работают. Это огромные инвестиции в регион, это строительная отрасль, но самое главное, это стабильное обеспечение работы нашей промышленности и городов на долгие десятилетия», – сказал Денис Паслер.

Врио губернатора отметил, что при строительстве энергоблока в пике будет задействовано до 6 тысяч человек. Объем инвестиций оценивается в 300 миллиардов рублей с перспективой увеличения до 600 миллиардов рублей.

Денис Паслер добавил, что в настоящее время обсуждаются планы реализации еще минимум 2-3 проектов в Свердловской области подобного масштаба.

Кроме того, в течение пресс-конференции Денис Паслер неоднократно подчеркивал, что реализация прорывных проектов в экономике была бы невозможна без уральцев – людей, которые «не только говорят, но и делают», отличаются смелостью и трудолюбием. Врио губернатора призвал молодых свердловчан не бояться заводить семьи и пообещал и дальше увеличивать их поддержку. Только в 2025 году сумма расходов на поддержку семьи и детей в структуре областного бюджета составила 64 миллиардов рублей. Сегодня в регионе живут почти 80 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 260 тысяч детей.

«Появление детей даёт новую траекторию развития. Мы в свою очередь стараемся поддерживать родителей, в июне приняты три меры поддержки молодых, студенческих семей. Это расходы для областного бюджета, но мы готовы развивать это направление. Кроме того, вопросы обеспечения жильем должны решаться бизнесом и властью совместно», – отметил Денис Паслер.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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