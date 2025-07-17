Оркестр сыграл в кузове самого большого БелАЗа

В кузове самого большого карьерного самосвала в мире БелАЗ-75710 сегодня сыграл камерный оркестр «Камеранс». Музыкантам и экспонату Музейного комплекса Верхней Пышмы удалось объединить музыку из известных кинофильмов с индустриальным масштабом.

В рамках проекта «…на БелАЗе», впервые кузов самосвала стал концертной площадкой, где прозвучали мелодии из любимых советских кинолент: «Служебный роман», «Дети капитана Гранта» и других фильмов. На БелАЗе выступили флейтист, кларнетист, виолончелист, контрабасист, аккордеонист, пианист, домрист и скрипачи.

Как отметили в пресс-службе Музейного комплекса, БелАЗ-75710 внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный двухосный самосвал с самым объемным кузовом – 164,9 кубометра. Его палуба уже использовалась как сцена на фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение». А в кузове этим летом был баскетбольный фристайл и выступление самбистов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube