Сколько стоят ягоды и грибы на онлайн-площадках, если нет дачи и лень идти в лес

Полакомиться свежей земляникой, малиной или лисичками, не имея дачи и не отправляясь в лес, теперь доступно, но недешево. Корреспонденты «Нового Дня» изучили актуальные цены на дикоросы и садовые ягоды на популярных онлайн-площадках.

Самой дорогой ягодой оказалась лесная земляника – баночка объемом всего 0,5 литра оценивается примерно в 500 рублей. Не отстает и садовая клубника: за литр просят от 450 рублей, но иногда можно найти и за 200 рублей, если ягоды продают в небольших количествах.

Малина обойдется в 350-400 рублей за килограмм, хотя на варенье можно найти и по 250 рублей, но не очень товарного вида. Крыжовник предлагают за 380-400 рублей за литр, иргу – за 250-350 рублей. Смородина держится в районе 300 рублей за литр.

Касаемо грибов, свежие лисички стартуют от 400 рублей за килограмм, грузди – от 300 рублей. Однако настоящим трендом последнего времени стала услуга «сбор грибов по предзаказу». Из-за того, что в доступных лесах редко удается собрать значительное количество грибов одного вида, сборщики предлагают за 500-1000 рублей найти и доставить разные свежесобранные грибы.

На тех же площадках домашние сливы предлагают по 220 рублей за кг, помидоры – по 145 рублей, огурцы – от 60-90 рублей за мелкие и до 130 рублей за кг за крупные.

Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы и ягоды у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли, это может быть опасно.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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