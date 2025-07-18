Двухлетний ребенок упал в люк в Каменске-Уральском (ФОТО)

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после ЧП с двухлетним ребенком. По предварительной информации, утром 18 июля 2025 года малыш упал в открытый люк коллектора возле дома №15а на улице Кунавина и получил травмы.

Как сообщила прокуратура Свердловской области, ребенка доставили в городскую больницу для обследования и помощи. Однако после осмотра родители отказались от его госпитализации. Обстоятельства происшествия выясняются. Надзорные органы проверят соблюдение законов при содержании коммунальных инфраструктур. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей. При наличии оснований прокуратура примет предусмотренные законом меры.

Фото Прокуратуры Свердловской области

Каменск-Уральский, Светлана Муллагалеева

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