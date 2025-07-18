Ревдинца, убившего молотком сестру, отправили в колонию на 11 лет

Ревдинский городской суд приговорил 64-летнего Андрея Жданова к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии особого режима за убийство 49-летней сестры молотком (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным областной прокуратуры, в марте этого года пьяный ревдинец поссорился со своей сестрой, с которой совместно проживал. Он дважды ударил ее молотком по голове – женщина потеряла сознание, но это его не остановило. Мужчина решил добить сестру, нанеся еще более 20 ударов по голове и правой кисти. В результате у неё оказались раздроблены кости черепа и лица, сломаны челюсть и скула, а в затылке появился пролом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, после зверского преступления мужчина сам пришёл в полицию и сознался в своём поступке. Ранее он уже был судим. «В 2010 году он приговорён к 10 годам лишения свободы за совершение убийства. Освобождён по отбытии наказания в сентябре 2020 года. Ровно через четыре года, в сентябре 2024 года, суд признал его виновным в совершении кражи и приговорил к 6 месяцам исправительных работ. К сожалению, предыдущие судимости в прямом и переносном смысле не отрезвили фигуранта. Он продолжил злоупотреблять спиртным, на почве чего и было совершено очередное особо тяжкое преступление», – поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото прокуратуры Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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