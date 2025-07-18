Пассажиры из Нижнего Тагила отсудили у перевозчика 16 тысяч за отсутствие биотуалета

Пассажиры поезда из Нижнего Тагила добились в суде компенсации в 16,3 тыс. рублей от АО «Федеральная пассажирская компания» за отсутствие биотуалета в вагоне и другие нарушения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как уточняет ведомство, пассажиры купили билеты, в которых было указано наличие биотуалета в вагоне, однако в реальности его не оказалось. Помимо этого, в вагоне были обнаружены и другие серьезные недостатки: неубранные постельные принадлежности после предыдущих пассажиров и плохо работающая вентиляция.

Пассажиры зафиксировали нарушения на фото и сообщили о них проводнику. За помощью в составлении претензии и искового заявления они обратились в Консультационный пункт по защите прав потребителей в Нижнем Тагиле. Суд удовлетворил требования пассажиров. В пользу пострадавших взыскано 16,3 тыс. рублей. Эта сумма включает компенсацию морального вреда, возмещение судебных расходов и штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке.

Нижний Тагил, Светлана Муллагалеева

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