Под Режом прокуратура закрыла частный дом престарелых

Режевская прокуратура добилась приостановки деятельности частного дома престарелых в селе Клевакинском Режевского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при проверке пансионата были выявлены многочисленные нарушения.

Престарелые люди и инвалиды жили в тесноте, для них не была оборудована доступная среда, нет помещений для отдыха и занятий физкультурой, у работников нет сведений об обязательной вакцинации, в пищеблоке продукты хранятся в помещениях, не предназначенных для их хранения.

Прокуратура возбудила в отношении хозяйки пансионата ИП Ларионовой дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий) и ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Суд признал предпринимателя виновной, ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток по каждому административному делу.

Прокуратура оказала содействие в переводе инвалидов и престарелых в Режевскую ЦРБ.

Реж, Елена Владимирова

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