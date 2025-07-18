Полиция Екатеринбурга объяснила подросткам: «Зацеп – это кринж!»

Полицейские Екатеринбурга вышли в рейд, чтобы пресечь опасное катание подростков на сцепках трамваев.. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД, сделав громкий заголовок на языке подростков: «Зацеп – это кринж!».

Поводом для рейдов стали многочисленные обращения граждан и публикации в СМИ о несовершеннолетних «зацеперах», особенно в микрорайоне Вторчермет. Полицейские из отдела №12 Чкаловского района и других подразделений дежурили на улицах Титова, Технической, Белореченской и других, выявляя нарушителей и проводя с подростками на остановках разъяснительные беседы об опасностях такого «развлечения».

«Помимо полицейских данной проблемой озабочено и руководство ЕМУП «Гортранс». Из-за юных нарушителей нередко приходиться останавливать движение вагонов. Зацепиться за трамвай довольно просто, но при поворотах некоторые элементы начинают двигаться, из-за чего может соскользнуть нога, что и приводит к травмам», – пояснили в полиции Екатеринбурга.

В результате рейда правоохранителям все же пришлось снимать с прицепного устройства («колбасы») трех любителей экстрима. С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Информация о нарушениях направлена в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщал «Новый День», проверки начались после жалоб «Гортранса» на подростков, которые не только катались на сцепках, но и нанесли ущерб трамваям на полмиллиона рублей всего за 2 месяца.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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