Мэрия объявила конкурс по сбору макулатуры

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по сбору макулатуры. Он стартует в начале учебного года. «В нем могут принять участие детские сады, школы, техникумы и колледжи, а также высшие учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в Комитет по экологии и природопользованию администрации города, предоставив акт об объеме сданной макулатуры», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Сдавать бумагу надо будет в специальные организации с 8 сентября по 12 октября. Затем жюри среди участников определит победителей в 8 номинациях, их поощрят благодарственными письмами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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