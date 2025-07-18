Назначена дата суда над бывшим вице-мэром Дегтярска

28 июля в Ревдинском городском суде начнется процесс по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, и.о. прокурора Первоуральска ходатайствовал об особом порядке проведения судебного заседания в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве с Андреем Ильиным.

Как уже писал «Новый День», о задержании Ильина стало известно в декабре 2024 года. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра. 17 июня Пильников был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение от Ильина почти 900 тысяч рублей в качестве взятки и машину Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей.

Добавим, недавно был задержан бывший депутат думы Дегтярска Илья Хисамов. Его подозревают в создании ОПГ, которая могла работать в том числе в интересах экс-мэра Вадима Пильникова.

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube