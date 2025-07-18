На Урале по-прежнему негде купаться

Санитарные врачи в очередной раз ответили на самый частый летний вопрос – не появились ли в Свердловской области водоемы, пригодные для купания. К сожалению, нет.

«В 2025 году ни одного санитарно-эпидемиологического заключения выдано не было», – сообщили в ведомстве.

Тем не менее специалисты Управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг качества воды в местах привычного купания населения на 66 водоемах. На 18 июля 2025 года не соответствуют требованиям СанПиН 42,5% проб воды по санитарно-химическим показателям; 18,8% проб по микробиологическим показателям; 7% проб по паразитологическим показателям.

Кроме того, на пляжах отобрано и исследовано 33 пробы почвы, восемь не соответствуют установленным нормативам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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