Горожан приглашают на семейный квест «Екатеринбурговедение»

Музей истории города в третий раз запускает семейный исследовательский проект «Екатеринбурговедение». Принять участие в нем можно индивидуально и в составе команды с 19 июля по 30 ноября.

Проект предлагает школьникам, их родителям и всем желающим в игровой форме познакомиться с историей города. Для «екатеринбурговедов» подготовили тематические маршруты-квесты, творческие, поисковые и исследовательские задания, а также диктант.

По словам руководителя Детского центра МИЕ Анны Шустиковой, в этом году «Екатеринбурговедение» позволит глубже исследовать не только центр, но и отдельные районы города – организаторы создали игровые путеводители по Уралмашу и Уктусу.

Также участники смогут осмыслить уральскую столицу в искусстве через стрит-арт и конструктивизм, заново познакомиться с метрополитеном. Еще одно нововведение третьего сезона – дополнительный археологический маршрут, который проходит за пределами города по Каменному острову (деревня Палкино).

Чтобы стать «екатеринбурговедом», нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету, а после прохождения маршрутов и выполнения заданий – отправить отчеты на почту ekavedenie@yandex.ru. Результаты исследований появятся на большой интерактивной карте проекта. Всем участникам гарантированы дипломы и призы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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