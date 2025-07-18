Накрутка цен, лжемастера и овербукинг: на что стали жаловаться потребители

За последнее полугодие в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей поступило 2306 обращений – на 400 больше, чем за тот же период прошлого года. Директор центра Янина Голубева на пресс-конференции поделилась, с какими проблемами чаще всего сталкиваются жители города.

Так, в топе оказались жалобы на обман со стороны специалистов по ремонту бытовой техники. Сценарий стандартный: забрав технику, мастер начинает выставлять счета, порой в несколько раз превышающие рыночную стоимость, а в случае отказа от ремонта требует плату за диагностику. Кроме того, нередко после такого «ремонта» техника выходит из строя всего через день-два. Были случаи, когда мастера просто исчезали вместе с холодильником или телевизором.

Также потребители начали сталкиваться с перехватами заказов. Например, люди обращаются в проверенные сервисные центры и оформляют заказ с ожиданием, что мастер приедет через неделю-две. А на следующий день звонит якобы тот же мастер и обещает приехать уже сегодня или завтра. Впоследствии заказчик получает некачественной ремонт техники.

Продолжают возникать и проблемы с овербукингом, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. «С этим тяжело бороться. Пассажиры, которые не могут сесть на свой рейс, редко идут в суд или подают жалобы. За полгода поступило всего 5 обращений. Нам хотелось бы видеть больше таких жалоб, чтобы авиакомпании поняли – потребители не терпят подобное», – подчеркнула директор ЕМЦЗП.

А автопродавцы нашли новый способ навязывать дополнительные услуги. Сейчас они включают эти услуги прямо в договор купли-продажи, а не в кредитный договор, обещая скидку на машину. Но покупатель не всегда понимает, что эта скидка превращается в плату за сертификаты на юридические, медицинские или другие услуги, которые ему на самом деле не нужны.

Кроме того, иногда продавцы сложной бытовой техники отказываются вернуть деньги за бракованный товар, оправдываясь, что это якобы совсем другой или неоригинальный продукт. На деле же покупатель всегда приносит именно ту вещь, которую купил.

Как отметила Янина Голубева, потеря денег – не самое страшное, что может случиться: «Был случай, когда потребитель заплатил около 30 тысяч рублей за ремонт холодильника, а при очередном переремонте в его квартире произошел взрыв – пострадало имущество, а мастера получили ожоги».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube