Организаторов подпольного казино будут судить в Академическом

Шестерых жителей Екатеринбурга будут судить за организацию подпольного казино. Уголовное дело поступило в Академический районный суд города.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу для нелегального обогащения. Они арендовали квартиру в Академическом районе, оборудовали ее для игры в покер и провели несколько игровых сессий.

В апреле 2024 года деятельность группы пресекли сотрудники правоохранительных органов. Рассмотрение дела начнется 21 июля 2025 года.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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