В Каменске-Уральском водитель сбил пенсионерку на пешеходе

В Каменске-Уральском вечером 18 июля на улице Рябова водитель кроссовера Hyundai Tucson сбил 77-летнюю пенсионерку прямо на «зебре». Женщину с травмой головы и множественными переломами экстренно госпитализировали.

«Установлено, что автомобилем управлял мужчина 1977 года рождения, имеющий водительский стаж 18 лет. За весь период управления транспортным средством ему 12 раз выносились постановления за нарушения правил дорожного движения. Сразу же после инцидента было проведено освидетельствование водителя, алкогольное опьянение исключено», – отметили в пресс-службе облГАИ.

Теперь автохаму грозит лишение прав до полутора лет или крупный штраф за нарушение ПДД, в результате которого пострадал человек.

По факту аварии госавтоинспекторы проводят проверку.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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