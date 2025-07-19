Смертельное ДТП на Эльмаше: легковушка влетела в троллейбус

Сегодня утром на улице Краснофлотцев Audi выехала на встречку и влетела в троллейбус. В результате водитель легковушки погиб на месте, а трое пассажиров получили серьёзные травмы.
По данным регионального минздрава, один человек находится в клинической коме, другой – в состоянии средней тяжести, а третьего удалось вывести из состояния клинической смерти.
На месте аварии работают экстренные службы, которые продолжают выяснять подробности происшествия. Полиция проверяет личности участников столкновения и количество пассажиров в троллейбусе, сообщили в областной ГАИ.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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