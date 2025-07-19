Еще один участник ДТП на Краснофлотцев скончался в больнице

32-летняя пассажирка автомобиля Audi, влетевшего сегодня утром в троллейбус на улице Краснофлотцев, скончалась в городской клинической больнице № 23. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Новый День», после столкновения 33-летний водитель легковушки погиб на месте. Двое пассажиров 27 и 29 лет с серьезными травмами в настоящий момент находятся в 36-ой ГКБ. По факту ДТП назначено расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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