Еще один участник ДТП на Краснофлотцев скончался в больнице

32-летняя пассажирка автомобиля Audi, влетевшего сегодня утром в троллейбус на улице Краснофлотцев, скончалась в городской клинической больнице № 23. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Как ранее писал «Новый День», после столкновения 33-летний водитель легковушки погиб на месте. Двое пассажиров 27 и 29 лет с серьезными травмами в настоящий момент находятся в 36-ой ГКБ. По факту ДТП назначено расследование.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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