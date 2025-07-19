В Верхней Пышме оживили традиции 20 народов России

В Верхней Пышме в День города и День металлурга прошел фестиваль-конкурс «Обычаи народов России», где участники в традиционных костюмах и с оригинальным реквизитом показывали самобытные обряды более 20 народностей России: русских, татар, башкир, удмуртов, цыган, осетин, мордвы, бурят и других.

Как отметили в оргкомитете мероприятия, в фестивале участвовали 29 творческих коллективов предприятий и организаций Медной столицы Урала – более 600 артистов-любителей.

Каждая команда представила свой мини-спектакль в одной из номинаций – «Народные праздники и традиции», «Обычаи жизненного цикла» и «Обычаи природного цикла». Так, одни показали обряд алтайцев – почитание повелителя барсов, другие перевоплотились в хантов и воссоздали медвежьи игры, кто-то представил татарское бракосочетание и русский обряд перепекания младенца. Также зрители увидели осетинское сватовство и церемонию посвящения в казаки, познакомились с башкирским обрядом «Гусиное перо», бурятским праздником поклонения Байкалу, шаманскими ритуалами и дагестанским обрядом вызывания дождя.

После выступлений конкурсанты объединились в общий финальный танец под песню «Широка страна моя родная». В завершении фестиваля в каждой номинации был определен победитель.

А в Манин парке для детей провели игры и мастер-классы по изготовлению оберегов, плетению поясов и урало-сибирской росписи. Посетители могли купить сувениры на ярмарке народных умельцев. Изюминкой праздника стало выступление группы «Уматурман».

В этот же день в Музейном комплексе прошел «Семейный праздник» – дети с родителями побывали на шоу мыльных пузырей, участвовали в спортивных играх и мастерили металлические слаймы и фигуры из фольги. Для фанатов активного отдыха работал батут в виде бульдозера.

Верхняя Пышма, Дарья Деменева

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