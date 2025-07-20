В лагере Каменска-Уральского не помогли ребенку, потерявшему сознание на детской площадке

В детском оздоровительном лагере при санатории «У Трех Пещер» Каменска-Уральского 9-летняя девочка упала на детской площадке и потеряла сознание. При этом сотрудники лагеря не стали обращаться к врачам, а отдали ребенка с гематомами родственникам.

«Сестра едва шла. Лицо разбито, губы опухшие, руки и ноги не двигаются, кровь и слюни текут. Оказалось – ни скорую не вызывали, ни акт не составили, ни одной справки не оформили. Просто отдали ребёнка с советом купить ромашку и обезболивающее», – передает слова сестры пострадавшей телеграм-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

Девочку после смены отвезли в больницу, где у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лучевой кости со смещением. После обследования родители отказались от ее госпитализации.

Прокуратура Каменска-Уральского выяснит обстоятельства произошедшего. «Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников оздоровительного лагеря. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту следственный отдел СУ СК России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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