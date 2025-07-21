Екатеринбуржцы не могли улететь из аэропортов Москвы по 4-5 часов

Ночью в московских аэропортах массово переносили рейсы в Кольцово на 4-5 часов. Это следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Так, вылеты самолетов авиакомпании «Победа» с 4 утра перенесли на 9 часов. Также были задержаны рейсы «Аэрофлота», которые должны сейчас прилететь в уральскую столицу в 11 часов. Вылеты «Победы» № DP-6543 на 03:25 и «Аэрофлота» № SU-1022 на 04:10 вообще отменили.

Кроме того, отменили и несколько рейсов из Кольцово в Москву: не вылетели самолет «Аэрофлота» № SU-1023 в 05:10 и самолет «Победы» № DP-6544 в 05:30.

Как отметил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале, в аэропортах Москвы действовали временные ограничения: «Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». В настоящий момент все ограничения сняли.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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