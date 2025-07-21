Мотоциклист без прав попал в ДТП в Чусовом

34-летний мотоциклист попал в ДТП в селе Чусовом. Вместе с ним пострадал пассажир.

Как сообщили в облГАИ, авария случилась в субботу днем. Мужчина ехал на мотоцикле «ЮМЗ-810310», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

Мотоциклист и его пассажир были доставлены скорой помощью в центральную больницу поселка Шаля. На момент происшествия оба были без шлемов. Водитель мотоцикла не имел прав категории «А» и ранее уже привлекался к административной ответственности. Был ли он пьян в момент ДТП, проверят в больнице.

Чусовое, Елена Владимирова

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