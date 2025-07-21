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Понедельник, 21 июля 2025, 13:46 мск

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В Артях прошел ежегодный турнир косарей (ФОТО)

Фото: ДИП Свердловской области

В минувшие выходные в Артинском районе прошел традиционный турнир косарей, который посетили свыше 70 участников из разных регионов России и тысячи зрителей.

Как сообщили в ДИПе, за звание лучшего косаря боролись в командах, а также в индивидуальном зачете – стометровка для мужчин, пятьдесят метров – для женщин.
Жюри оценивало время прохождения дистанции, длину скошенной травы, а также творческую составляющую – самобытность национального костюма и другие атрибуты выступления.

В этом году лидером одиночного первенства среди мужчин стал Олег Зубков из Свердловской области. Среди женщин лучшим косарем признана Наталия Злобина из Кировской области.

В индивидуальном зачете среди мужчин 65+ победил Александр Молчанов из Пензы. Среди женщин 60+ победила Нина Гальянова из села Пристань Свердловской области.
Напомним, Артинский район выбран площадкой для состязаний неслучайно, именно здесь находится одно из старейших предприятий Урала, основанное в 1787 году и известное во всем мире производством русской косы.

Арти, Елена Владимирова

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