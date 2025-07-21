На Средний Урал придут дожди и грозы

В Свердловской области на этой неделе ожидаются дожди и грозы, но температура останется в пределах климатической нормы.

По данным Уральского гидрометцентра, начало недели порадует уральцев умеренным теплом и сухой погодой. Сегодня в области столбики термометров покажут +23...+28 °C днем, ночью температура будет +9...+14 °C. На крайнем севере возможны ночные заморозки.

Как предупреждает метеоролог Алексей Пулин, уже к вечеру понедельника на юг региона двинется атмосферный фронт. Со вторника в Свердловской области возможны дожди, со среды и четверга – грозы. Температура днем опустится до +17...+22 градусов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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